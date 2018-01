Lo spotornese dell’anno è “Rino” Imovilli: “Un cittadino al servizio della comunità”

Spotorno. Venerdì 5 gennaio alle 16.30, nella sala convegni Palace di via Aurelia a Spotorno, saranno presentatati i libri “Pentagramma sul mare” di Giuliano Cerutti e la raccolta “Spotorno dove il sole sta di casa” di Tino Valente e autori vari. La presentazione dei testi è curata da Bruno Marengo. Questo secondo volume è edito direttamente dal Circolo Socio Culturale “Pontorno”. La presentazione dei due libri sarà accompagnata da momenti musicali interpretati da Patrizio Di Fazio e Riccardo Giudice.

A seguire sarà premiato lo “Spotornese dell’Anno”, con la consegna del “Gabbiano d’oro” da parte del sindaco Mattia Fiorini. L’evento, giunto alla quinta edizione, è organizzato dal Comune di Spotorno con la collaborazione del circolo socio culturale Pontorno. Per l’anno 2017 il premio è stato assegnato, da una apposita commissione comunale, a Prospero “Rino” Imovilli (a destra nella foto), persona che “ha mantenuto un costante impegno e dedizione in tante associazioni del territorio e per le doti di altruismo e partecipazione fattiva alla vita dell’intera comunità spotornese”.

Rino Imovilli è tutt’ora socio attivo in diverse associazioni come Avis, ANPI, Croce Bianca, sempre in prima linea per dare una mano e partecipe ai momenti culturali del paese come il recente convegno nazionale di studi “Sbarbaro e gli altri”.