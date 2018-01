Varazze. Domenica 4 febbraio si terrà a Varazze il campionato interregionale per gruppi di pattinaggio spettacolo.

Numerose squadre della Liguria e del Piemonte si sfideranno in una gara che promette di essere emozionante. Infatti questa particolare specialità del pattinaggio a rotelle presenta in pista contemporaneamente molti atleti impegnati nell’esecuzione di coreografie complesse, accompagnati da musiche coinvolgenti e con splendidi costumi che contribuiscono ad esaltare la spettacolarità del gesto agonistico.

Foto 2 di 2



La giornata prevede al mattino i prova-pista delle squadre, mentre l’inizio della competizione è fissato per le ore 15. L’ingresso per il pubblico è gratuito.

Il campionato, patrocinato dal Comune di Varazze, è indetto dalla Fisr, la Federazione Italiana Sport Rotellistici, che, per l’organizzazione, si avvale del contributo dell’ASD Artistic Roller Team di Genova.

L’invito ad assistere alla manifestazione è dunque aperto a tutti, per scoprire come lo sport agonistico possa incontrare l’arte in modo davvero spettacolare.