Liste Pd, Vigliercio ringrazia gli esclusi: “Persone di grande valore, daranno contributo in altre forme”

Provincia. “Ringrazio a nome di tutto il partito le persone che hanno dato la disponibilità a candidarsi per il Pd alle prossime elezioni politiche. Si tratta di persone di grande valore, che avrebbero potuto dare un grande contributo di competenza e di rappresentatività alle nostre liste”. Il giorno dopo l’ufficializzazione delle candidature alle prossime elezioni, il segretario provinciale del Pd Giacomo Vigliercio commenta così l’esclusione dalle liste di molti esponenti del partito.

Nei collegi di Camera e Senato, infatti, sono finiti i “savonesi” Franco Vazio (praticamente blindato in quanto capolista del primo collegio plurinominale alla Camera), Gianluigi Granero (autentica sorpresa, si giocherà il secondo collegio uninominale alla Camera contro, presumibilmente, Sara Foscolo), Luigi De Vincenzi (primo collegio uninominale al Senato, una missione decisamente più difficile da vincere) e Anna Giacobbe (la più delusa, pur essendo parlamentare uscente è in seconda posizione nel collegio plurinominale al Senato). Molti altri nomi, anche di peso, emersi nel “totocandidature” dei giorni scorsi alla fine sono rimasti fuori: su tutti l’ex sindaco di Cairo Montenotte Fulvio Briano, la presidente della Provincia e sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano e la capogruppo Pd in Comune a Savona (ed ex candidato sindaco) Cristina Battaglia.

Il solito tam-tam dei bene informati riferisce di qualche malumore di troppo, che Vigliercio cerca subito di placare con parole al miele: “Certamente continueranno a dare il loro contributo in altre forme, e nella campagna elettorale che entra nel vivo e per la quale abbiamo bisogno davvero di tutti, iscritti, militanti e simpatizzanti”.

“Li ringraziamo per la disponibilità – conclude Vigliercio – e siamo convinti che potranno ancora mettere le loro qualità a disposizione del partito e delle istituzioni”.