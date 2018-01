Spotorno. Oggi, nella ricorrenza del giorno natale di Melvin Jones, il Fondatore del Lions Club International, a Savona è stata ufficialmente lanciata la XV edizione del Concorso di Eloquenza del Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio con il patrocinio del Comune di Savona.

Melvin Jones nacque il 13 gennaio 1879 in Arizona (USA): da giovane si stabilì a Chicago, dove lavorò presso una compagnia di assicurazioni e nel 1913 ne costituì una propria – Nel 1917 Melvin Jones, già membro di un business club locale, intuì l’enorme potenzialità che i soci dei vari altri circoli avrebbero potuto esprimere introducendo nell’associazionismo (al posto dei vantaggi personali) il concetto di “altruismo nei confronti del prossimo più debole e bisognoso”. Si chiese, infatti: “Cosa accadrebbe se queste persone, che godono di successo per il loro impegno, la loro intelligenza e ambizione, mettessero il loro talento al servizio delle loro comunità per migliorarne le condizioni?” – Di conseguenza, dietro suo invito, i delegati di questi club si riunirono a Chicago per porre le fondamenta di un’organizzazione di questo tipo ed il 7 giugno del 1917 venne fondato il Lions Club International – Melvin Jones, l’uomo che visse con l’idea che “non si può andar lontano finché non si fa qualcosa per qualcun altro” e che divenne la guida spirituale di tutte le persone interessate al bene pubblico, morì il 1° Giugno 1961 all’età di 82 anni.

“Oggi 13 gennaio, essendo da poco entrati nel secondo Centenario della fondazione del Lions da parte di Melvin Jones, ci sembra giusto ricordarlo lanciando ufficialmente dopo la comunicazione alle scuole avvenuta prima delle vacanze natalizie da parte del Dirigente dell’ambito provinciale Dott.Aureliano Draghi, il tema di questo concorso” spiegano dal Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio.

Quest’anno (presidente il socio fondatore Giampaolo Calvi) la frase assegnata è: “La scienza ci ha reso Dei prima ancora che fossimo degni di essere uomini “di Jean Di stand.

Gli studenti che supereranno le fasi eliminatorie (in data da stabilire) disputeranno la finale per la conquista del Cicerone d’argento e del premio riservato ai vincitori il giorno 24 febbraio in Sala Rossa, gentilmente messa a disposizione dal Comune di Savona.

Il Lions Club Spotorno, costituitosi nel 1988, da 15 anni promuove questo concorso riservato ai giovani degli istituti Superiori della nostra Provincia , assegnando una frase sulla quale costruire, senza leggere , in un tempo max di 10 minuti un ragionamento che sia convincente e affascini la platea. Il vincitore riceve un assegno di studio o in alternativa, quando ne ricorrano le condizioni, un viaggio premio in un paese europeo che prevede l’inserimento in famiglie disponibili ad accogliere il/la giovane e/ o vita in un Camp organizzato ad hoc per giovani provenienti da tutti i continenti.

Ricorrendo quest’anno inoltre il Trentennale del Club e il ventennale di gemellaggio con il Lions francese Le Cannet Mougins alcuni soci si recheranno oggi in visita agli amici francesi per la loro serata degli auguri mentre altri si metteranno a disposizione di cittadini e turisti ,la mattina a Spotorno il pomeriggio a Noli , nell’ambito della campagna di prevenzione del diabete e del glaucoma con il mezzo polifunzionale messo a disposizione dal Distretto Lions 108ia3.

Il Lions Club International è oggi la più grande organizzazione mondiale di service, presente in 210 Paesi del mondo (più dell’ONU), con oltre 45.000 club e 1,4 milioni di soci. Un’indagine promossa nel 2007 dalle principali agenzie di rating sulle attività svolte dagli organismi non governativi ha visto l’assegnazione del primo posto assoluto al Lions Club International per qualità, tempestività, capacità realizzative e affidabilità degli interventi umanitari (Finalcial Times, luglio 2007).