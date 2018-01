“Liberi e Uguali” lancia la sua sfida anche nel savonese: “Lotteremo per i molti, non per i pochi…”

Savona. Nadia Ottonello, Maria Gabriella Branca, Natascia Vallerino, Nello Balzano, Federico Larosa, Simone Anselmo e Walter Sparso. E’ la delegazione savonese presente all’assemblea congressuale di “Liveri e Uguali” in corso a Roma, con la convention del partito politico, guidato da Pietro Grasso, che si lancia verso il voto del prossimo 4 marzo e che punta ad ottenere molti consensi anche in Liguria e nel savonese.

All’assemblea nazionale di Liberi e Uguali in corso a Roma all’hotel Ergife, al tavolo della presidenza siedono Pietro Grasso, le capogruppo del Senato di Mdp e SI, Maria Cecilia Guerra e Loredana De Petris, e i segretari di Mdp, SI e Possibile, Roberto Speranza, Nicola Fratoianni e Pippo Civati. In platea siedono tanti i volti noti della lista unitaria della sinistra, da Pier Luigi Bersani a Laura Boldrini, da Vasco Errani ed Enrico Rossi.

I temi del programma sono essenzialmente quelli di riportare l’attenzione sul lavoro, la scuola, la sanità pubblica, l’equità fiscale e l’uguaglianza di ogni persona.

Da Roma ecco le dichiarazioni di Federico Larosa, ex esponente e consigliere savonese del Pd, approdato alla lista di Grasso: “Nel nostro programma ci sarà una proposta seria per l’Università che è diventata sempre di più un club per pochi. È irrinunciabile un

investimento sulla progressiva gratuità dell’accesso, sul diritto allo studio. Dobbiamo adottare un piano sociosanitario per la non autosufficienza incentrato sulla domiciliarietà, e definire un piano integrato d’interventi a favore delle persone con disabilità, che ne favorisca la vita indipendente”.

“Lotteremo per i molti, non per i pochi. Un azione incentrata sul lavoro che abbia dignità e sicurezza con contratti a tempo indeterminato e tutele crescenti” conclude Larosa.