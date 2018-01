Una lettera a sindaca e Ata

Buongiorno,

siamo i nove contenitori della spazzatura, che si trovano in via Bevilacqua e vorremmo utilizzare gli amici e le amiche verdi per porvi alcuni dubbi:

a) Pensavamo che il nostro scopo fosse progressivamente ridotto con un programma di raccolta differenziata porta porta spinta ma nulla di tutto ciò è ancora all’orizzonte per cui ci è sorta una domanda. Per quanto dovremo ancora rimanere in strada dove Vi sarà noto non si sta proprio benissimo?

b) Pensavamo che vi fosse un piano industriale di ATA, che ci destinasse da qualche nuova parte e a esplicare una nuova funzione ma nulla di tutto ciò ad oggi si è realizzato anche perché ,qualora il suddetto piano esista, alla città esso è ignoto o almeno non ne abbiamo avuta notizia sui quotidiani. Lo vedremo mai?

c) Pensavamo che finalmente si parlasse di riduzione alla fonte dei rifiuti o di riuso degli stessi ma queste sembrano parole mai arrivate a Savona per cui continuiamo ad essere riempiti di spazzatura di tutti i generi quando i conferimenti potrebbero essere finalmente ridotti con ovvi guadagni per le finanze comunali e per quelle dei cittadini e delle cittadine ma ad oggi non ci è pervenuta nessuna notizia…

d) Pensavamo che la pulizia delle strade sarebbe migliorata dato che la Sua Giunta ne aveva fatto una base del proprio programma. Noi abbiamo sentito i nostri colleghi contenitori e nessuno di noi è contento sia perché le operazioni di pulizia avvengono con un programma troppo lungo sia perché non veniamo quotidianamente svuotati (es. a tal proposito stanno protestando da tempo i contenitori di via Cavour ma forse l’assessore Santi pensa che siano sostenitori della minoranza).

e) Pensavamo infine di avere notizie sul nostro destino e su quello di lavoratori e lavoratrici di ATA alla luce della mancata vendita dei parcheggi delle Fornaci. Ora cosa pensate di fare per tutelare il carattere pubblico dell’azienda e soprattutto i posti di lavoro? Forse scopriremo all’ultimo che non esiste nessuna altra soluzione che l’ingresso di privati e la riduzione dei posti di lavoro?

Sig.ra Sindaca, Sig. Presidente di ATA,

passate in via Bevilacqua a trovarci potremmo darvi qualche consiglio basati sulla nostra esperienza e sui commenti delle e degli utenti oltre a permetterci di sollevare dubbi sul fatto che la città non vuole morire nella “rumenta” oltreche’ nel cemento e nel bitume.

Danilo Bruno