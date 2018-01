Leed for Cities, Savona protagonista su un’importante testata Usa

Savona. I giornali d’oltreoceano parlano di Savona. Il prestigioso settimanale americano “The Christian Science Monitor”, testata fondata nel 1908 e vincitrice nella sua storia di sette Premi Pulitzer, ha scritto della città della Torretta in un suo articolo (uscito a inizio gennaio) dedicato alle realtà del mondo aderenti a Leed for Cities, progetto internazionale per la raccolta dei dati e misurazione dei livelli di sostenibilità delle Città.

“L’elemento dei dati è decisivo anche per Savona in Italia, un’altra città che si sta sottoponendo alla certificazione Leed”, si legge nel pezzo firmato da Carey L. Biron per la Thomson Reuters Foundation, che si concentra anche su Washington, Phoenix e altre municipalità che nel mondo hanno aderito al progetto. “Il sindaco Ilaria Caprioglio ha affermato che l’obiettivo a breve termine è raccogliere le statistiche che possano fornire una panoramica dettagliata dei livelli di sostenibilità di Savona, che possano influire sulle future decisioni (…): ‘Il nostro traguardo è offrire alle nuove generazioni una città sempre più green, smart e rispettosa dell’ambiente'”.

“Siamo molto soddisfatti: essere menzionati da un’importante testata statunitense contribuisce a dare grande visibilità internazionale a Savona – commenta il sindaco Caprioglio – Questo è il risultato della nostra adesione all’iniziativa Leed for Cities e la nostra partecipazione alla Greenbuild Conference di Boston a novembre, in cui abbiamo presentato Savona al grande pubblico americano. Questo è un punto di partenza per attirare investimenti, turisti e altri benefici al nostro territorio”.