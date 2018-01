Le telecamere della trasmissione “Fuori Roma” arrivano a Savona

Savona. “Il programma di Concita De Gregorio che mette al centro la provincia italiana e racconta le storie, personali e politiche, dei sindaci e degli amministratori che stanno cambiando la geografia politica del Paese”. Così si legge nella presentazione ufficiale Rai della trasmissione “Fuori Roma” condotto dalla nota giornalista e in onda su Rai Tre. In questi giorni, Concita De Gregorio, accompagnata da una troupe televisiva, si trova nella Città della Torretta per le riprese di una puntata del programma dedicata al Sindaco Ilaria Caprioglio e a Savona.

Nelle due precedenti stagioni il format è stato apprezzato da pubblico e critica per la sperimentazione di un linguaggio nuovo – con un uso delle telecamere e del montaggio funzionale alla creazione di una narrazione vicina al documentario – e per la grande attenzione alla politica dei territori e a quella nuova classe dirigente che sta crescendo lontano dal potere centrale.

Concita De Gregorio, come sempre taccuino alla mano e telecamere al seguito, si trova in viaggio alla scoperta di facce, personalità e luoghi di un pezzo d’Italia in cui la politica sembra un fatto marginale e invece rappresenta la vita di intere comunità, anticipando spesso quanto accade nella politica nazionale.

La puntata dedicata a Savona e al Sindaco Caprioglio sarà trasmessa nel mese di febbraio su Rai Tre.