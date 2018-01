Cairo Montenotte. Open day alle scuole dell’infanzia parificate di Cairo Montenotte e Bragno. La Scuola dell’Infanzia “V. Picca” sarà aperta alle famiglie sabato 20 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 11,30, mentre l’Asilo “Monsignor Bertolotti” giovedì 18 gennaio dalle ore 17 alle ore 19.

“Durante la giornata di scuola aperta i genitori potranno confrontarsi con le insegnanti e conoscere le attività formative, gli ambienti, gli spazi, la scansione organizzativa e la progettualità delle scuole per comprendere la rilevanza di un cammino, che è il primo passo di uno dei più importanti percorsi di crescita nella vita di ogni persona” spiegano i docenti dei due istituti.

In particolare verranno presentati i corsi che integrano la programmazione didattica curricolare: corso di lingua Inglese, corso di psico-motricità e corso di grafico-pittura: “Queste attività svolte da esperti esterni sono prima concordate con le insegnanti, per una reale continuità di lavoro, coordinato e ampliato per chiarire e approfondire maggiormente i vari argomenti” spiegano dalla scuole dell’Infanzia “Asilo Bertolotti” e “V.Picca”.

“Entrambe le strutture offrono un ambiente sereno ed accogliente dove il bambino è al centro di ogni intervento educativo-didattico. Le insegnanti che vi operano impostano il loro metodo di lavoro assicurando il benessere scolastico a tutti gli alunni nel rispetto del processo evolutivo delle diverse fasce di età ( 3-4-5 anni)” concludono dalle scuole cairesi.

L’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 è prevista rispettivamente il 20 gennaio 2018 per il Picca ed il 22 gennaio 2018 per il Bertolotti.