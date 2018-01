L\'Atletica Run Finale organizza il campionato regionale di corsa campestre a Le Manie

La Polisportiva del Finale A.S.D. intente fare i migliori complimenti al settore Atletica Run Finale, per l’organizzazione dei campionati regionali di corsa campestre di questa Domenica 21 Gennaio.

Il Cross di Le Manie valido per il titolo individuale e di società master si è svolto lungo un percorso bellissimo, con una location stupenda, e soprattutto con una partecipazione notevole (quasi 400 atleti).

Il via alla corsa è stato dato alle 09:30 con le batterie suddivise per categorie ristrette: 35-40-45 senior master maschili su un percorso di 6 km sono stati i primi a partire, a seguire SM50-55, ancora uomini con SM60 e over con gli allievi con un percorso ridotto a 4 km. 4 km anche per le senior master femminili che hanno corso in due diverse serie. Fino alla cat. 55 sempre 4 km e da SF60 e oltre con le allieve e i cadetti su un tracciato di 3 km. Hanno chiuso la gara le categorie giovanili su distanze diverse a seconda della categoria.

Foto 2 di 2



E Domenica prossima si replica. Complimenti a tutti e soprattutto all’Atletica Run Finale e al grande Marco Fregonese!!