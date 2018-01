Laigueglia, l’ex discoteca Flamingo demolita per ampliare i giardini Estienne

Laigueglia. Demolizione di una parte dell’ex discoteca Flamingo con conseguente allargamento (molto rilevante) dei giardini pubblici Estienne, che saranno dotati di copertura per permettere ai bambini di usufruire dei giochi anche in caso di maltempo e con uno spazio adibito a ludoteca. È questo il progetto che vorrebbe realizzare l’amministrazione comunale di Laigueglia, che recentemente ha trovato un accordo con la società Children Srl di Alassio, proprietaria dell’ex discoteca laiguegliese.

“Abbiamo raggiunto un accordo rifacendoci al cosiddetto Piano Casa, che permette di demolire edifici giudicati “non congrui” e di ricostruire all’esterno della zona dove si trova il fabbricato in questione, – hanno fatto sapere dall’amministrazione comunale. – I proprietari dell’ex discoteca potranno spostare la stessa volumetria in una zona di via al Castello Romano, dove sorgerà un nuovo insediamento abitativo, cedendo gratuitamente parte dell’area dell’ex discoteca al Comune”.

L’ex discoteca è situata nel centro storico e confina con il parco giochi pubblico Estienne. E l’intenzione dell’amministrazione comunale è proprio quella di migliorare e ingrandire i giardini pubblici estendendoli anche nell’enorme area dove oggi sorge il fabbricato, ma non solo.

“Buona parte dell’area giochi sarà dotata di una copertura, che permetterà ai più piccoli di usufruire dei giochi anche in caso di maltempo, – ha spiegato il sindaco Franco Maglione. – Inoltre, il tetto della nuova struttura sarà utilizzata anche come ‘terrazzo’ per social housing, a disposizione degli alloggi convenzionati comunali assegnati alcuni anni fa alle famiglie laiguegliesi. Ed è anche nostra intenzione adibire a ludoteca uno degli spazi ricavati sotto la copertura”.