Laigueglia, al Parco dell’Orso sorgerà un nuovo complesso polisportivo

Laigueglia. Un campo per il calcetto, un campo da volley compreso il miglioramento complessivo del parco urbano già esistente. È quanto prevede il progetto presentato dall’impresa Ldp Costruzioni Generali di Vicenza, che si occuperà della realizzazione del complesso polisportivo previsto all’interno del Parco dell’Orso, sull’anfiteatro collinare laiguegliese.

La società veneta ha presentato l’offerta migliore (undici le società partecipanti) nella gara d’appalto che era stata bandita dall’amministrazione comunale di Laigueglia con procedura negoziata e con aggiudicazione al prezzo più basso. In sostanza, su un importo a base d’appalto pari a 457 mila euro, l’impresa veneta ha offerto uno sconto del 24,436 per cento. Il Comune, a conti fatti, potrà dunque risparmiare oltre 100mila euro sulla spesa che aveva preventivato per questo intervento, dedicato al tempo libero e allo sport.

L’area del Parco dell’Orso si trova nell’immediato entroterra di Laigueglia, nei pressi di località Fontana del Lupo. La funzione di parco urbano in una zona ambientale dalla quale si dominica il golfo sarà rafforzata con l’aggiunta di nuovi tavoli da pic-nic in posizioni panoramiche, l’installazione di servizi e di segnaletica.

“Si tratta di un altro punto di forza di questo intervento che l’amministrazione comunale laiguegliese ha messo in cantiere per la comunità e i turisti che decidono di trascorrere le loro vacanze nella cittadina della Baia del Sole”, hanno fatto sapere dal Comune.