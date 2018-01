L’addio al videoreporter Riccardo Ricco: “Persona forte ed entusiasta, sempre al servizio della comunità”

Vado Ligure. Tanti i colleghi giornalisti, le personalità pubbliche e gli amici di una vita per l’ultimo saluto a Riccardo Ricco, videoreporter savonese e appassionato di storia locale, che si è spento all’età di 60 anni. Una folla commossa questa mattina ha preso parte ai funerali che si sono svolti nella chiesa di San Giovanni Battista a Vado Ligure.

Una chiesa gremita per rendere omaggio a Riccardo Ricco, che lascia la moglie Gabriella e la cognata Donatella: alla cerimonia funebre hanno preso parte tra gli altri l’onorevole Anna Giacobbe, l’ex presidente degli industriali savonesi Marco Macciò, il sindaco di Quiliano Alberto Ferrando e il direttore dell’Unione Albergatori di Savona Carlo Scrivano.

“Per me è la messa di suffragio di un caro amico. Ricordo Riccardo già da ragazzo, forte ed entusiasta, sempre al servizio della comunità e della parrocchia. Credo che questa cerimonia sia sentita anche per tutti voi, che siete giunti così numerosi” ha detto nella sua omelia don Giulio Grosso.

“Ci troviamo davanti a una persona che non è morta anziana, ma che ha lasciato i suoi cari prima del tempo. Come si fa a dire “andiamo con gioia al Signore”? Bisogna ricordare che la nostra vita è un pellegrinaggio: siamo nati in una famiglia senza saperlo, la nostra vita si è svolta lungo i decenni tra salute e malattia e a un certo punto si lascia questo mondo lasciando ciò che si è fatto”.

“Nella tradizione dei pellegrini a Gerusalemme c’era il tempio, il viaggio a dorso di asino era faticoso, ma quando si arrivava ci si sentiva pieni di gioia. L’arrivo era una gioia, nonostante le fatiche. Noi seguendo questa tradizione ebraica antica lo chiamiamo pellegrinaggio celeste, il cielo è un posto in cui continueremo a vivere” ha aggiunto il parroco di Vado Ligure.

“È giusto sentire paura e dolore, ma nello stesso tempo se abbiamo Fede andiamo con gioia incontro al Signore”.

“Perché portiamo i nostri cari in chiesa prima che a cimitero? Non perché la chiesa offre posto per accogliere tutto mentre le nostre case… ma perché anche la Chiesa è la nostra casa, dove parliamo al Signore e celebriamo ai sacramenti. Qui preghiamo per colui che ci ha lasciato, e oggi preghiamo per Riccardo. E come la parrocchia in cui è stato così attivo ha aperto per lui la porta principale della chiesa, così il Signore gli apra le porte del Paradiso” ha concluso don Giulio Grosso.

Nel corso della cerimonia funebre sono state raccolte offerte per i bambini di una missione umanitaria in Madagascar, per la quale Riccardo da anni si adoperava in prima persona per raccogliere fondi da destinare a orfanotrofi e lebbrosari del paese africano.