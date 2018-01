Savona. Si chiama “Operazione Sale e Pepe” ed è la nuova indagine della Squadra speciale Minestrina in brodo composta da Semolino, Kukident e Maalox, i tre detective nati dalla penna dello scrittore-poliziotto savonese Roberto Centazzo.

Il nuovo romanzo dedicato agli investigatori “pensionati”, sempre edito da TEA, è in libreria proprio da oggi e verrà presentato per la prima volta, ovviamente alla presenza dell’autore, il 26 gennaio alla Ubik di corso Italia a Savona.

Foto 2 di 2



“Squadra speciale minestrina in bordo – Operazione Sale e Pepe” segue la pubblicazione di “Operazione Portofino” uscito un anno fa che, dopo il successo delle storie con protagonista il giudice Toccalossi, aveva continuato il filone dedicato a Ferruccio Pammattone, ex sostituto commissario e vice dirigente alla Squadra mobile, poi Eugenio Mignogna, ex sovrintendente alla Scientifica, Luc (e non Luca per un errore dell’impiegato all’anagrafe) Santoro, ex assistente capo all’immigrazione, noti appunto con i nomi in codice di: Maalox, Kukident e Semolino.

Semolino, Kukident e Maalox affrontano una nuova avventura, schierandosi questa volta in difesa di un universo che conoscono bene: quello degli anziani. “Un’ondata di reati a carico dei più deboli, vittime di furti e di truffe. È questa la notizia del giorno che campeggia sulle pagine di tutti i giornali – si legge nella presentazione del nuovo libro di Centazzo diffusa dalla casa editrice Tea -. Polizia e carabinieri fanno a gara per correre ai ripari, per dare qualche risultato all’opinione pubblica impaziente. Ma in Questura uomini e mezzi sono scarsi. E allora perché non chiedere aiuto a chi è andato da poco in pensione, ma non ha perso il gusto per le indagini? Ecco allora tornare in azione il fantastico trio formato da Kukident, Maalox e Semolino: la ‘Squadra speciale Minestrina in brodo’ è di nuovo in campo. Ma questa volta, tra l’indagine su un misterioso ladro di scarpe, le ricerche di un fantomatico topo d’appartamento e la caccia a una truffatrice senza scrupoli, il loro coinvolgimento sarà più personale e doloroso che mai”.

“Sullo sfondo di una Genova sempre più calda, i tre ex colleghi e amici dovranno fare i conti con le solite difficoltà investigative, e con un avversario scaltro e cattivo. Tra le ondate di ricordi e le sorprese che le sere d’estate possono riservare, i toni leggiadri e scanzonati della commedia lasceranno spazio a pennellate di pura poesia” conclude la nota di presentazione.

Roberto Centazzo, attorno ai sette anni, ha deciso che da grande avrebbe fatto lo scrittore. Di polizieschi. Nel frattempo ha iniziato a specializzarsi: si è laureato in Giurisprudenza, ha esercitato la pratica forense, ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento e poi, per conoscere da vicino le tecniche investigative, si è arruolato in polizia (attualmente è ispettore capo). Ha ideato, insieme all’amico Marco Pivari il programma radiofonico Noir is rock, in onda su numerose emittenti italiane.

La giuria del Premio internazionale Firenze Capitale d’Europa gli ha assegnato nel 2015 il premio speciale per la qualità dell’opera letteraria.