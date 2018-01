Finale Ligure. Come ogni anno l’Asd RunRivieraRun si è mossa in massa verso Nizza con i suoi atleti, pronti ed agguerriti per la prima corsa della stagione, la PromClassic, la bellissima 10 chilometri tutta sulla Promenade des Anglais, tenutasi nella giornata di ieri, domenica 7 gennaio.

Tutto esaurito con il raggiungimento del massimo di iscritti, ottomila, niente pioggia, ma una bufera di vento che ha impedito tempi cronometrici finali di altissimo livello, come invece consuetudine della gara nizzarda.

Trentatré runners dell’Asd RunRivieraRun al via, altri sette che devono rinunciare per ragioni di salute. Il neo tesserato Luca Piccolo corre nel Kalenji Team, ma le maglie all blacks RunRivieraRun si vedono ovunque.

Alla fine decimo posto assoluto a squadre come tempi e dodicesimo, a pari merito, come società più numerosa; in entrambi i casi prima società italiana.

Grande soddisfazione per Chiara Amerio, classe 2002, terza, sul podio, nella categoria Giovani con il tempo di 45’13” ed elemento di spicco della RunRivieraRun Young, il settore giovanile dell’Asd RunRivieraRun, già nelle finali nazionali di campestre di Gubbio nel 2017.

Un inizio di stagione con il botto per i colori della società finalese, nata solo tre anni fa ma che, in pochissimo tempo, ha bruciato le tappe nel mondo del running, non solo ligure.

Clicca qui per consultare la classifica completa della corsa.