Loano. Ci sarà anche la loanese Giulia Abaach tra le 30 concorrenti della nuova stagione “Take me out – Esci con me”, il dating show in onda ogni lunedì sul canale satellitare di RealTime.

La quinta stagione prenderà il via questa sera a partire dalle 20.10 con la medesima formula: come si legge sul sito ufficiale dello show, “in ogni puntata, un uomo single cercherà di fare colpo su un panel di 30 donne presenti in studio, attraverso una serie di prove a eliminazione progressiva. Se alla fine della puntata riuscirà a convincere almeno una di loro a sceglierlo, potranno uscire insieme”.

A condurre lo show (anzi, “a fare da cupido nell’arena del programma”) ci sarà Gabriele Corsi del Trio Medusa, di nuovo “in solitaria” alle redini di un programma televisivo.

Tra le 30 single pronte a farsi corteggiare ci sarà, come detto, la loanese Giulia Abaach, che nonostante la giovane età può vantare già un curriculum nel mondo dello spettacolo di tutto rispetto: ha conquistato il titolo di Miss Pro Loco Loano, il secondo posto a Miss Albenga, ha ottenuto due fasce nelle selezioni nazionali per Miss Italia ed è approdata per due volte alla fase finale del concorso nazionale di Miss Blumare (dove ha ottenuto anche la fascia di Miss Fashion).