La cucina tradizionale di Ratatuja 2.0: la ribollita

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Nuovo anno e Ratatuja 2.0, sotto la guida di Claudio De Leo, riprende a preparare le zuppe della tradizione.

Mercoledì 10 gennaio all’Osteria Fino alla Lisca di viale dei Mille ad Albenga, si parlerà di cucina toscana. Si inizierà con un tris di antipasti tipici: panzanella, crostini ai fegatini e pappa al pomodoro.

A seguire si potrà degustare una zuppa di antica tradizione contadina, il cui nome deriva dal fatto che un tempo le contadine ne cucinavano una gran quantità (soprattutto il venerdì, essendo piatto magro) e quindi veniva “ribollito” in padella nei giorni successivi, da qui il nome di ribollita. Gli ingredienti fondamentali sono il cavolo nero e i fagioli (borlotti, toscanelli o cannellini).

La ribollita è un piatto invernale di aspetto semisolido e come tutte le altre minestre di verdura diventa sempre più gustosa ogni volta che viene “ribollita” sul fuoco perché la vera zuppa si riscalda due volte, viene servita con un filo d’olio d’oliva extravergine affettandoci sopra una cipollina fresca.

Per dessert gli immancabili cantucci artigianali “pucciati” nel vin santo. L’orario della cena è come sempre alle 20,30 per fare un viaggio nella meravigliosa Toscana. Prenotazioni al 3496629567.

