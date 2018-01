La città delle Torri piange Lucia Mulè: era una delle anime di Fior D’Albenga

Albenga. Grave lutto ad Albenga per la scomparsa di Lucia Mulè, presidente dell’associazione Flor.A.S., ovvero l’associazione che riunisce i produttori florovivaisti della provincia di Savona, in particolare della piana albenganese.

Lucia Mulè, che è stata stroncata da un brutto male con il quale combatteva da tempo, era molto conosciuta e stimata in città dove era impegnata da sempre nell’organizzazione di Fior D’Albenga, l’evento principe della primavera albenganese.

Il sindaco Giorgio Cangiano la ricorda così: “Ha combattuto con grande forza e dignità contro questo brutto male che l’aveva colpita. Io la ricordo nelle fasi organizzative di Fior D’Albenga e il successo di questa manifestazione è stato anche in gran parte merito suo. Veniva alle riunioni organizzative, qualcosa mi anticipava, ma voleva sempre stupire l’amministrazione, i cittadini e i turisti con aiuole particolari e variopinte e ci è sempre riuscita. Aveva grande amore per il suo lavoro e per la nostra città”.

Anche la Confederazione Italiana Agricoltori di Savona si stringe attorno alla famiglia di Lucia Mulé: “Venire a conoscenza della scomparsa di persone a noi care fanno parte di quelle notizie che non si vorrebbero mai ricevere – dichiara il presidente Mirco Mastroianni -. Lucia era una donna con la quale ci confrontavamo su questioni lavorative e personali. Ho sempre provato un forte senso di ammirazione per il modo e la riservatezza con cui ha affrontato la sua battaglia. L’intero mondo florovivaistico locale perde un valido punto di riferimento. Tutti i membri della nostra associazione esprimono le proprie condoglianze alla famiglia”.

Domani alle 19 nella camera ardente dell’ospedale di Albenga sarà recitato il rosario, mentre lunedì, alle 15,30, nella cattedrale di San Michele ad Albenga verrà celebrato il funerale.