La cella di Mazzini sul Priamar scrive al sindaco Caprioglio

Buongiorno,

sono la cella di Mazzini al Priamar e approfitto della cortesia dei verdi per rivolgere alla sig.ra Sindaca e assessora alla cultura alcune domande.

Vorrei sapere perche’ le turiste e i turisti non vengano indirizzate a visitarmi eppure l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, che gestisce in modo molto valido il museo archeologico a me vicino , potrebbe dietro un contributo economico garantire l’apertura e magari un ciclo di appuntamenti legati alla presenza a Savona di Giuseppe Mazzini.

Forse Ella non conosce tutta la vicenda del passaggio mazziniano ma proprio qui Egli elaborò le idee ,che portarono alla nascita della Giovine Italia, che costituì il primo partito politico italiano in senso moderno poiche’ aveva un proprio giornale e svolgeva una azione di propaganda di massa.

Ella sa che proprio a Savona Mazzini si allontanò dalla Carboneria per i suoi riti misteriosi e per la visione legata ancora al ruolo di salvezza per tutti i popoli, che avrebbe potuto ricoprire la Francia?

Ella sa che proprio a Savona Mazzini convenne che l’unica possibilità per l’Italia era una rivoluzione nazionale, che partisse dal basso e che puntasse su due binari: quello nazionale e in armi per liberare il paese (non vi erano altre possibilità al momento) e una etica rivolta alla coscienza di ogni persona affinche’ accettasse liberamente di fondare la propria coscienza sul dovere inteso come assunzione delle proprie responsabilità per la creazione di una comunità solidale e democratica?

Ella sa che Mazzini propose la repubblica come soluzione per i mali d’Italia poiche’ solo uno stato fondato sul suffragio elettorale universale sia maschile che femminile poteva garantire la parità di tutte le persone senza privilegi per nessuno?

Ella sa che Mazzini propose l’idea della Terza Roma ovvero dopo quella degli imperatori e quella dei papi sarebbe venuta quella di lavoratori e lavoratrici?

Ella sa che Mazzini sosteneva che ogni popolo avesse uno scopo stabilito da Dio e che all’Italia spettasse la diffusione l’arte e la cultura sulla base della propria storia millenaria?

A questo punto mi spiega come si possa aderire a questi principi (sempreche’ Ella vi aderisca beninteso) e poi aprire il museo Pertini-Cuneo due ore alla settimana? Far vivere senza un contributo pubblico praticamente il museo archeologico? Tentare di privatizzare il museo della ceramica insieme forse alla pinacoteca dopo che purtroppo un simile esperimento pare essere fallito in questi giorni al museo di Villa Croce a Genova?

Sig.ra Sindaca e sig.ra assessora alla cultura mi venga a trovare .potremmo parlare di Europa Unita ,a cui Mazzini teneva molto come fattore di pace e di stabilità ,di Italia, del Risorgimento e della Lotta di Liberazione,che pare non avere la dignità,che Le spetta,nella Sua giunta.

Mi venga a trovare, poi mi renda visitabile ed infine se ne vada con tutto il centrodestra cittadino poiche’ Savona rischia di finire sprofondata nel cemento, nel bitume,nella spazzatura e nel carbone.

Cordiali saluti

Danilo Bruno e la cella di Mazzini