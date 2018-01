La Befana sotto la Torre: i giovani del Savona Hockey Club protagonisti a Pisa

Savona. Nell’attesa della ripresa del campionato, si è svolta venerdì 5 e sabato 6 gennaio a Pisa la sedicesima edizione del torneo La Befana sotto la Torre, Memorial Stefano Messerini. Due giorni di partite, otto categorie, dodici società coinvolte per un totale di circa 160 giovani atleti.

Il Savona Hockey Club è stato tra i grandi protagonisti dell’evento, partecipandovi con sette squadre.

La formazione Under 14 maschile si è classificata prima. Allenata da Gonzalo Longo, era composta da Samuele Scaiola, Cristian Carbini, Davide Freccero, Tommaso Bormida, Diego Carbini, Endry Buzali.

Prima posizione finale per l’Under 14 mista, formata dal gruppo maschile più Greta Melogno e Maria Bruzzone.

Terzo gradino del podio per l’Under 8 mista. In campo, guidati da Simone Simari: Alessio Buzali, Ambra Di Vaio, Erica Burchi, Irene Bianco, Elias Battaglini, Ilenia Piffero, Alessandro Letizia, Chiara Mantero, Alessandro Simari, Giosuè Mogavero, Alessio Feri, Beatrice Simari, Lorenzo Scarso, Andrea Mapelli.

L’Under 10 mista si è piazzata quarta. L’Under 16 maschile è giunta quinta, così come l’Under 16 mista e l’Under 12 mista.