Da Savona a Dublino per far ballare le star irlandesi. E’ l’ennesimo successo della venticinquenne Giulia Dotta che in questi giorni inizia la sua avventura nella trasmissione “Dancig with the stars” in Irlanda, in coppia con la stella del rugby locale Tomàs O’Leary.

Tomàs mediano di mischia della nazionale irlandese dal 2007 al 2012 e successivamente nel Munster, nel London Irish e nel Montpelier, é un personaggio molto amato dagli sportivi irlandesi. Giulia e Tomàs si allenano circa sette ore al giorno per cercare di preparasi bene e dare del filo da torcere ai loro avversari.

Foto 2 di 2



Lo sportivo, dopo le prime lezioni di ballo con Giulia, ha detto: “Non pensavo che ballare richiedesse tutto questo impegno fisico ma sono contento di aver accettato questa sfida e voglio diventare un buon ballerino”.

Giulia Dotta ha iniziato la sua formazione artistica a Savona nell’ASD Semplicemente Danza presso il centro polifunzionale “Le Officine” all’età di 12 anni. Da quel momento si è dedicata anima e corpo allo studio delle danze latino americane con insegnanti di altissimo livello come Laura Ullio, Carolyn Smitt, Nino Langella e Jukka Haappalainen.

Durante il percorso ha frequentato stage e work shop che le hanno permesso di perfezionare sempre di più le sue doti naturali. Ha avuto partner di altissimo livello come: Mattia Galante (oggi ballerino professionista ad amici di Maria De Filippi) e Giovanni Pernice (oggi maestro professionista a “Ballando con le Stelle” in Inghilterra).

Ora è pronta appunto per iniziare questa nuova esperienza televisiva in “Dancig with the stars” in Irlanda.