Albenga. Anche quest’anno torna l’appuntamento col laboratorio di teatro tenuto da Kronoteatro in partnership con YEPP Albenga che si svolgerà presso il Centro Giovani da gennaio a giugno 2018.

La locandina emblematica e lo slogan “È normale”, scelti per promuovere il laboratorio, simboleggiano quella dose di paradossalità ed eccentricità che nel teatro coesistono e trovano modo di esprimersi: uno spazio dove anche un gorilla che pesca nel deserto può narrarsi e trovare la propria voce.

Foto 2 di 2



Il percorso laboratoriale si rivolge ai giovani tra i 14 e i 28 anni e l’esito finale sarà la messa in scena di uno spettacolo/saggio frutto del lavoro di formazione e consistente nella rielaborazione di un testo.

La presentazione sarà martedì 16 gennaio alle ore 18.00 presso il Centro Giovani in Piazza Corridoni 9 (ex cinema Astor) ad Albenga e per accedere al laboratorio è necessario esclusivamente sottoscrivere il tesseramento annuo di 8 € all’associazione YEPP Albenga.

Kronoteatro, che vanta ormai anni di formazione sul territorio di Albenga, è l’associazione culturale che organizza la Kronostagione, rassegna teatrale giunta quest’anno alla decima edizione ed è l’ideatore del festival multidisciplinare Terreni Creativi, ormai al suo ottavo anno di età. Negli anni ha organizzato e diretto diversi laboratori e stages di formazione teatrale volti alla creazione di figure professionali in campo teatrale e organizzazione eventi, oltre che dirigere il laboratorio teatrale del Liceo G. Bruno di Albenga. Gli spettacoli prodotti dalla compagnia sono stati ospiti di diversi ed importanti rassegne, stagioni e festival di teatro nazionali.

YEPP Albenga è un Associazione di Promozione sociale costituita nel 2016 a seguito di diversi anni di attività come gruppo informale, nato dalla collaborazione di associazioni e cittadini desiderosi di dare ai giovani nuove opportunità. Applicando un metodo internazionale diffuso anche in varie regioni d’Italia, YEPP Albenga ha rilevato i bisogni del territorio e ha sviluppato, dal 2007 a oggi, numerosi progetti di cittadinanza attiva, finalizzati a rendere i giovani sempre più responsabili e coinvolti nella vita della propria città e a stabilire una rete di collaborazione con le istituzioni e con le altre associazioni sempre più fitta. Molti di questi progetti includono laboratori d’espressione artistica, svolti con un occhio di riguardo all’integrazione e al coinvolgimento di ragazzi a rischio di emarginazione. Ricordiamo il festival “Musica migrante/Contagi”, il musical “Gelvis in Time”, e l’assidua produzione di contenuti video tra cui il cortometraggio “La Prova”. Quest’anno è alla sua terza collaborazione con Kronoteatro.