Savona. Dopo la nomina a presidente regionale per la Federpesistica, per Laura Sicco è arrivata una nuova prestigiosa onorificenza.

Il presidente della Fijlkam, Domenico Falcone, su proposta del presidente regionale, Filippo Faranda, ha conferito, motu proprio, a Laura Sicco la Cintura Nera 1° Dan honoris causa. Un titolo prestigioso che in passato è stato attribuito a personaggi del mondo dello spettacolo come l’attore Keanu Reeves e della politica come il sette volte presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, o più recentemente il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti.

Il presidente Falcone ha voluto premiare il grande impegno profuso negli anni da Laura Sicco in favore della promozione e della comunicazione del judo, mentre il presidente Faranda ha voluto sottolineare il grande lavoro svolto da Laura come responsabile della comunicazione del Comitato regionale Fijlkam in tutte le attività federali.

Molto emozionata e felice, Laura Sicco che ha voluto ringraziare i presidenti Falcone e Faranda per il prestigioso riconoscimento, auspicando una sempre più stretta collaborazione con i vari settori per migliorare sempre più la comunicazione della Fijlkam.

La cerimonia di consegna della cintura nera e del diploma si è svolta nella palestra Luigi Sicco, in via Mentana a Savona, intitolata proprio al padre di Laura Sicco. Un momento ancora più emozionante nel ricordo del Maestro Benemerito 7° Dan. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, oltre al presidente regionale Faranda, anche il vicepresidente regionale del settore Judo, Danilo Buzzi, il vicepresidente regionale del settore Karate, Franco Quaglia, e la vicepresidente regionale del settore Lotta, Laura Gueli.