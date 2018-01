Irrati a Varazze: l’arbitro internazionale ospite dei colleghi savonesi

Savona. Si svolgerà a Varazze la riunine tecnica degli arbitri savonesi che avrà come relatore e ospite l’arbitro internazionale Massimiliano Irrati. A organizzare la serata la sezione savonese dell’Associazione italiana arbitri, guidata dal presidente Fabio Muratore; l’appuntamento è per lunedì 22 gennaio.

Sul palco della sala convegni del palasport di Varazze il trentottenne di Pistoia porterà la sua esperienza ai colleghi locali. La sua lezione sarà l’occasione per gli arbitri savonesi di confrontarsi con un collega di livello internazionale, la cui esperienza potrà essere utile soprattutto ai più giovani. Saranno infatti molti i fischietti delle altre sezioni liguri che coglieranno l’occasione per ascoltare le parole del collega toscano.

Massimiliano Irrati, avvocato, fa parte della sezione di Pistoia, pur essendo nato a Firenze: arbitro dal 1996, ha esordito in Serie A il 18 marzo 2012 a Bologna, dirigendo Bologna – Chievo Verona, quando ancora era in forza alla Can B. L’anno successivo passa in forza alla Can A e diventa arbitro internazionale dal 1 gennaio 2017: la sua prima gara tra nazionali maggiorti è San Maino – Andora, del 22 febbraio 2017. Quando Rocchi dirige nell’agosto 2017 la gara per l’assegnazione della Supercoppa Uefa tra Real Madrid e Manchester United, Irrati è designato come addizionale.