Intossicazione alla Scuola Penitenziaria di Cairo: sanitari sul posto, curate 100 persone

Cairo Montenotte. Un centinaio circa di persone sono state curate nel corso della notte dai sanitari del 118 all’interno della Scuola Penitenziaria di Cairo Montenotte a causa di una forte gastroenterite causata, forse, da una intossicazione alimentare.

L’allarme è scattato ieri sera alle 20, quando molti allievi della scuola hanno iniziato ad accusare sintomi riconducibili ad una intossicazione come vomito, tremori e diarrea. Immediato l’intervento sul posto dei medici che, vista la grande quantità di persone bisognose di cure, hanno deciso di allestire sul posto un punto di primo intervento.

Alla fine sono circa un centinaio le persone sottoposte a terapia, sulle 274 presenti nella struttura che proprio lunedì hanno iniziato il corso per diventare agenti di polizia penitenziaria. In molti casi sono state utilizzate delle flebo per sedare i sintomi e curare l’infezione gastrointestinale. Per alcuni allievi si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto c’è anche il personale dell’Igiene Pubblica della Asl 2, per scoprire a quale cibo possa eventualmente essere ricondotta l’intossicazione.