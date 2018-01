Inquinamento, Salvatore (M5S): “Approvare regolamento che disciplini emissioni odorigene in Liguria”

Regione. “Approvare in tempi rapidi un regolamento che disciplini le emissioni odorigene in Liguria”. È la proposta contenuta nella mozione a prima firma Alice Salvatore (MoVimento 5 Stelle Liguria) pronta ad essere discussa in consiglio regionale.

“Nella mozione che porteremo in aula impegniamo la giunta regionale ad approvare un apposito regolamento che disciplini le emissioni odorigene nel territorio ligure, da applicare tanto ai nuovi impianti quanto agli impianti esistenti che presentano problemi”.

“Il regolamento dovrà contenere linee guida per la caratterizzazione di emissioni odorigene, il loro confinamento e la necessità di prevedere sistemi di depurazione efficienti, oltre a concepire una strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo da parte dei residenti”, conclude Alice Salvatore.