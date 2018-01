Albenga. Dalle parole si passa ai fatti. Come annunciato recentemente dal sindaco Giorgio Cangiano e dal vicesindaco Riccardo Tomatis, è iniziata la “rivoluzione arborea” all’ombra delle torri ingaune, che porterà nei prossimi mesi alla piantumazione di centinaia di nuove alberature.

I lavori hanno preso il via già quest’oggi, con il posizionamento dei primi alberi (26 in totale), donati al Comune dal Rotary Club Albenga, in via Ugo La Malfa, dove erano presenti numerose aiuole prive di alberature.

Anche l’associazione Tra le Torri ha donato al Comune alcuni tigli, che saranno utilizzati per ripiantumare via Leonardo da Vinci e sarà realizzato un giardino fiorito in via Don Isola. Il Lions Club Albenga Host, infine, ha comunicato che donerà gli alberi per sostituire quelli che sono caduti in via Fiume, che verrà pertanto completamente ripiantumata, mentre il Comune ha acquistato altre alberature che saranno utilizzate per ripiantumare viale Pontelungo.

“Siamo soddisfatti per l’avvio dei lavori, che rappresentano il primo step di un’opera importante, probabilmente la più grande in tema di verde mai effettuato nella storia della città”, ha dichiarato il vicesindaco Riccardo Tomatis.