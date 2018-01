Infortunio alle elementari di Campochiesa, Ciangherotti e Porro accusano Tomatis: “Paghi lui i danni”

Albenga. “Spiace dover contraddire e anche sbugiardare il vicesindaco Riccardo Tomatis che rassicuriamo da subito di non voler assolutamente stalkizzare. Semplicemente il dottore della mutua ha la delega ai Lavori Pubblici e pertanto è destinatario di ogni nostra segnalazione inerente la manutenzione del patrimonio edilizio comunale”. E’ la replica dei consiglieri di minoranza Eraldo Ciangherotti e Cristina Porro a Tomatis in merito all’episodio verificatosi ieri nella scuola elementare di Campochiesa, dove un bambino si è ferito al sopracciglio salendo alcuni scalini in cattive condizioni.

Tomatis, attaccato da Ciangherotti, aveva risposto punzecchiando: “Le sue continue attenzioni personali nei miei confronti cominciano a preoccuparmi” (da qui il riferimento del forzista allo stalking). In merito all’episodio in sé, invece, Tomatis aveva spiegato che “nessuna segnalazione inerente la problematica delle scale e della staccionata in questione è mai arrivata al comune”: un’altra affermazione che Porro e Ciangherotti contestano.

“L’assessore ai lavori pubblici sappia che, al protocollo del Comune di Albenga, giacciono numerose e periodiche richieste di intervento – rivelano i consiglieri di opposizione – datate 2016 e 2017, da parte della dirigenza scolastica sulla scuola elementare di Campochiesa e per la staccionata fatiscente e per i profili metallici emergenti dagli scalini dissestati. Tali interventi di manutenzione ordinaria che comportano poca spesa e tutelano i piccoli alunni o non sono stati eseguiti correttamente o non sono proprio stati realizzati. E, viste le diverse segnalazioni nel tempo inviate dalla scuola, è evidente che ad un’eventuale richiesta risarcitoria per il danno subito debba rispondere personalmente il dottor Riccardo Tomatis”.

“Spiace che questa incuria dell’assessorato ai lavori pubblici venga riservata ad un plesso scolastico nuovo, appena inaugurato nel 2012 e fiore all’occhiello della nostra edilizia scolastica – concludono Porro e Ciangherotti – Ci auguriamo adesso venga fatto tesoro di quanto segnalato e si ponga subito rimedio per evitare che questa scuola venga penalizzata ingiustamente, soprattutto perchè nota per essere una realtà accogliente e con personale docente qualificato”.