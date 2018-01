Influenza, superlavoro per i medici di famiglia: oltre 50 mila visite in tre giorni

Liguria. Sono stati oltre 50 mila (secondo i dati di Liguria Digitale) i cittadini liguri che hanno ricevuto nei giorni 30 dicembre, 31 dicembre e 2 gennaio una prescrizione informatizzata. Un dato per difetto, spiegano, visto che non sono considerati i pazienti che hanno ricevuto una ricetta fatta a mano o le cui visite che non sono esitate in prescrizioni.

A renderlo noto la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale che ha reso noti i dati delle ricette da parte dei medici convenzionati. A fare la parte del leone la Asl 3 di Genova, con 23.190 ricette, seguita dalla Asl 2, savonese, con 11.068. Numeri più bassi, invece nello spezzino, 4.730 ricette e nel Tigullio e nell’imperiese con circa 4.500 prescrizioni.

“Ieri in conferenza stampa ho detto che 10000 liguri sono andati dal loro medico di famiglia in data 2 gennaio – spiega il segretario regionale, Andrea Stimamiglio – ma i dati ufficiali dicono che mi sono tenuto troppo basso. I medici di famiglia fanno in silenzio il loro lavoro e sono al fianco dei loro pazienti – conclude – e questa mi sembra la migliore risposta per chi, senza sapere, parla di disorganizzazione e di medici in ferie”.