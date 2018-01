Incidente a Varazze, feriti due motociclisti

Varazze. Due motociclisti sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve, in un incidente stradale verificatosi questa mattina poco prima di mezzogiorno a Varazze, nei pressi del casello dell’autostrada.

Secondo quanto ricostruito un ragazzo che viaggiava sull’Aurelia ha perso il controllo del proprio scooter, è caduto a terra ed è stato colpito da un’altra moto che lo seguiva.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Rossa di Varazze e l’altro della Rosa di Celle. Entrambi sono stati portati in ospedale per le cure del caso, il primo in codice giallo e il secondo in codice verde.