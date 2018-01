Ortovero. E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale di Ortovero, nell’entroterra albenganese. Poco prima delle 14:00, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre auto, rimaste poi ferme lungo la carreggiata.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di personale sanitario e 118: stando a quanto appreso, ad avere la peggio è stato il conducente della vettura che ha tamponato la prima delle due auto coinvolte, che è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Ferite più lievi per gli altri due guidatori, che sono stati trasferiti in codice verdi al nosocomio albenganese.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, che hanno svolto i rilievi e gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale. L’incidente, con i mezzi coinvolti in mezzo alla carreggiata, ha creato non pochi disagi per il blocco della viabilità dovuto all’intervento di sanitari e forze dell’ordine.