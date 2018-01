Albenga. Un uomo di 40 anni, residente a Loano, è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi in un incidente sulla strada che collega Ceriale a Campochiesa d’Albenga.

L’incidente si è verificato qualche minuto dopo le 13.30, nei pressi del centro di Campochiesa. L’uomo procedeva in direzione Ceriale a bordo di uno scooter Honda 125 quando, forse a causa dell’asfalto bagnato, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto violentemente a terra.

Foto 2 di 2



Nella caduta il 40enne ha riportato alcuni traumi tra cui un taglio ad una gamba. Fortunatamente non è in pericolo di vita: è stato soccorso dall’automedica e da un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, e portato in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della polizia municipale di Albenga. Al momento nel tratto si viaggia a senso unico alternato.