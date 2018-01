Varazze. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sull’A10, nel tratto tra Varazze e Arenzano. Secondo quanto appreso, il conducente di un camion ha sbandato dopo essere stato tamponato da un’auto, è finito contro la parete rocciosa lungo la quale corre l’autostrada e poi, una volta fermato su una piazzola di emergenza, il mezzo pesante ha preso fuoco.

L’incidente che si è verificato sulla autostrada A10, al chilometro 20, in direzione di Genova, ha reso necessaria la chiusura del tratto autostradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze della Croce Rossa di Varazze e Cogoleto, oltre alla polizia stradale, che sta cercando di appurare meglio al dinamica di quanto accaduto, oltre ai soccorsi, anche se il conducente del tir è rimasto illeso in quanto è riuscito a scendere in tempo dall’abitacolo. Il camion è stato completamente distrutto dalle fiamme che in poco tempo hanno avvolto il mezzo.

La polstrada sta effettuando verifiche anche sulla sottostante Aurelia per capire se non ci sia stata la caduta di materiale. A causa dell’incidente e della chiusura del tratto di A10 si è formata una coda a partire da Varazze, con la viabilità bloccata.

Stando a quanto riferito ci vorrà parecchio tempo per ripristinare la circolazione viaria, per questo si consiglia l’uscita al casello di Varazze per quanti sono diretti nel capoluogo ligure.