Incendio di tetto nella notte a Osiglia, evacuata una famiglia

Osiglia. Intervento dei vigili del fuoco, questa notte, ad Osiglia per un incendio di tetto divampato intorno alle 23.30 in località Monte.

Ad andare a fuoco è stato il tetto di una palazzina di due piani. Le cause sono ancora in via di accertamento.

Le fiamme hanno reso inagibile lo stabile, e si è reso necessario evacuare una famiglia che si è recata da alcuni parenti per trascorrere il resto della notte.