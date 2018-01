Cairo Montenotte. Proseguono le attività di monitoraggio e controllo messe in atto da Arpal a seguito dell’incendio che la notte scorsa ha interessato l’area di Fg Riciclaggi a Cairo Montenotte.

Grazie anche alla collaborazione delle aziende che hanno garantito alimentazione e supporto alla logistica, i tecnici di Arpal hanno posizionato le strumentazioni necessarie per il prelievo delle polveri su cui effettuare le analisi: “Questi strumenti richiedono 24 ore di filtraggio di particolato per raccogliere il campione necessario per le analisi. Il monitoraggio specifico continuerà per i prossimi sei giorni”.

di 68 Galleria fotografica Incendio alla Fg Riciclaggi









Proprio in merito alla strumentazione, Arpal sottolinea che “le quattro centraline di monitoraggio della qualità dell’aria vicine alla zona dell’incendio hanno continuato (e continuino) a funzionare per tutto il tempo. Ad esse si aggiungono le rilevazioni del mezzo mobile posizionato a Ferrania”.

Finora “non sono stati misurati valori anomali degli inquinanti monitorati, a conferma di come le ricadute delle polveri siano limitrofe all’impianto. Sul sito ufficiale dell’agenzia è possibile consultare i grafici relativi al periodo 5-8 gennaio 2018 per Bragno, Mazzucca, il bivio di Farina, Carcare e la postazione mobile a Ferrania. Non esistono infatti strumenti di misura istantanea delle diossine (nelle matrici ambientali acqua, suolo e polveri depositate), che verosimilmente si sono prodotte durante la combustione e che verranno analizzate con tempi tecnici di acquisizione, estrazione e analisi di diversi giorni”.

Per quanto riguarda le simulazioni modellistiche, Arpal ha stilato una grafica con “le tre differenti ipotesi di regimi di vento e la proiezione su mappa delle condizioni più verosimili e cautelative per la ricaduta delle polveri. Gli Skypost sono stati posizionati nelle immediate vicinanze dello stabilimento, due a favore di vento e uno sottovento, ossia nelle zone dove è stata indicata massima la ricaduta delle polveri”.