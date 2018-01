Immigrazione, a Savona convegno della Cgil con il segretario nazionale

Savona. Venerdì 19 gennaio, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala Chiamata del Porto di Savona, la Camera del Lavoro di Savona ha convocato un attivo seminariale sulle tematiche inerenti l’Immigrazione. Ai lavori parteciperanno il segretario nazionale della Cgil Giuseppe Massafra, Lamine Sow, responsabile coordinamento immigrati Cgil Piemonte, Rita Guglielmetti, segretaria Confederale Cgil Liguria e responsabile area diritti di cittadinanza, ambiente, sicurezza e territorio, oltre ai delegati della Provincia di Savona.

“Verranno discusse le condizioni di vita a cui sono sottoposti i migranti, il loro sfruttamento sul lavoro, il dramma umanitario e quotidiano dei morti. Lo dimostrano i numeri: milioni di uomini, donne e bambini tra sfollati, rifugiati e richiedenti asilo o protezione internazionale, a fronte dei quali i governi europei non hanno attivato alcun corridoio umanitario” afferma la Cgil savonese.

“Per questo pensiamo che i Governi, le singole amministrazioni a livello nazionale, europeo e internazionale, debbano assumere un atto di responsabilità nei confronti di persone che fuggono dalla guerra, dalla miseria e dalle persecuzioni”.

“La Cgil è in campo per affermare e rivendicare i diritti di cittadinanza universali e di libera circolazione, come ha ribadito con forza anche in occasione della sua Conferenza nazionale sull’immigrazione lo scorso dicembre , continueremo la nostra campagna e la nostra battaglia quotidiana per i diritti e per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici migranti” conclude l’organizzazione sindacale.