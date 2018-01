“Hotel design in pillole”: a Savona un incontro sull’evoluzione del settore alberghiero

Savona. Mercoledì 31 gennaio, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, nella Sala Rossa dell’Unione Industriali di Savona, si terrà l’incontro “Hotel Design in Pillole” organizzato da Greenhub e Ordine degli Architetti della provincia di Savona, in collaborazione con l’Unione Provinciale Albergatori di Savona.

“Il settore alberghiero negli ultimi anni è stato oggetto di una costante evoluzione. Se nella comune camera d’albergo le innovazioni si sono affermate molto lentamente, nelle suite e nei boutique hotel vi è stata una maggiore sperimentazione. Le trasformazioni più rilevanti hanno coinvolto gli spazi comuni: hall e lounge si sono aperte verso la città, ospitando nuove funzioni legate sia all’entertainment sia al business e l’introduzione di servizi orientati al Wellness è diventata ormai consuetudine in gran parte dei nuovi alberghi. Oggi in hotel il cliente non cerca più l’atmosfera domestica della propria casa, ma vuole vivere un’esperienza sensoriale straordinaria, unica e indimenticabile” spiegano dall’Ordine degli architetti di Savona.

“In questo contesto in movimento, sono presenti tendenze divergenti: se le grandi catene perseguono la standardizzazione degli spazi e degli arredi, gli alberghi indipendenti e i boutique hotel propendono per una forte personalizzazione degli spazi, sperimentando nuovi trend della cultura dell’abitare. Alcune di queste esperienze tendono a definire nuovi standard, diffondendosi ed influenzando anche le grandi catene. Esigenze di contenimento dei costi impongono una razionalizzazione del progetto: l’albergo è una azienda, una macchina dove tutto deve trovarsi al proprio posto per garantire un’adeguata redditività al gestore” concludono gli organizzatori dell’incontro.

L’evento è rivolto ad architetti (accreditato per n. 4 CFP) e sarà il primo di una serie di incontri organizzati con gli albergatori che si terranno nei prossimi mesi. Per partecipare è necessaria l’iscrizione entro il 26 gennaio: tutte le informazioni sono pubblicate sul sito www.ordinearchitettisavona.it.