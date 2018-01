Hotel: convegno su finanziamenti, incentivi e opportunità di finanziamento

Liguria. Il Comitato Regionale Giovani Albergatori Federalberghi Liguria, aderente Confcommercio, ha organizzato il convegno “Hotel e bandi di finanziamento” che vuole offrire spunti di riflessione in materia di finanziamenti, incentivi e opportunità per le imprese alberghiere. Evento gratuito per tutti gli associati di Federalberghi Liguria.

“Il nostro Comitato – afferma il presidente dei Giovani Albergatori Federalberghi Liguria Fabio Raimondo – sta continuando a lavorare per fornire ai giovani albergatori gli strumenti e la formazione necessaria per portare avanti un‘attività alberghiera. Riteniamo che la professionalità di noi albergatori e dei nostri collaboratori debba essere un punto di forza per il turismo di domani”.

L’evento, che vedrà la presenza di Antonio Griesi – Responsabile nazionale Federalberghi per gli incentivi alle imprese – si terrà mercoledì 17 gennaio 2018, con inizio alle ore 10.00, presso la sede Ascom-Confcommercio Genova (Via Cesarea 8 – Salone piano terra) e, in tale occasione, verrà altresì presentato il volume “L’Albergo” della collana Le Bussole di Confcommercio.