Hockey in line: Skating Club Savona, avvio difficile nell’impegnativo campionato di Serie B/C

Savona. Sono trenta le squadre partecipanti quest’anno alla Serie B/C organizzata dalla Fisr. A causa di un’estate difficile con alcune mancate iscrizioni, le due categorie sono state unificate.

La prima fase prevede quattro raggruppamenti. Nel girone A, quello del Nord-Ovest, milita lo Skating Club Savona che, in questo campionato federale, si deve confrontare con impegnative avversarie.

Nel primo turno i liguri, privi di gran parte dell’attacco, hanno ceduto per 8-2 ai Draghi Torino. Dopo un primo tempo in equilibrio, terminato 3-1, i nerofucsia alla lunga hanno ceduto ai numerosi powerplay dei piemontesi. Le reti ospiti sono state segnate da Monaco e Parodi.

La seconda sfida, giocata sul campo del Milano Quanta B, ha visto le Orche uscire sconfitte per 6 a 2.

Nella terza gara i savonesi, decimati da assenze e squalifiche, pur ritrovando il portiere titolare Taraschi tra i pali, hanno ceduto per 5-3 al Novi Hockey. Non sono bastate la doppietta di Parodi e il gol di Monaco.

La prima partita del 2018, nonché la prima casalinga, ha visto i Killer Whales cedere per 2-8 ai Canguri Brebbia. I locali, nonostante siano passati in vantaggio per primi, non sono mai sembrati in grado di poter vincere, con i lombardi meglio disposti in pista e di caratura superiore a livello di singoli atleti.

Quattro partite, quattro sconfitte, ma per il team dei Killer Whales la stagione è ancora lunga e ci saranno possibilità per togliersi alcune soddisfazioni.

La squadra allenata da Stefano Parodi, oltre allo stesso coach, in questi primi turni di campionato ha schierato Taraschi, Semenza, Lavagna, Salzano, Monaco, Contenta, Gutierrez, Calleri, Giacchè, Giachero.

Completano il girone Monsters Milano, Wind of Usa, Old Style Torre Pellice.

Il prossimo impegno per i savonesi sarà domenica 14 gennaio alle ore 10,30 a Torino contro i Wind of Usa. La prima fase del campionato terminerà domenica 8 aprile.

La seconda fase (serie al meglio delle tre gare) si giocherà il 22 e 29 aprile e le eventuali gare 3 il 6 maggio. La final six è prevista per il 19 e 20 maggio.