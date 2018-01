Grandi, forti, sicuri, a volte indecisi: ecco i nostri uomini!

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

“La semplicità è la forma della vera grandezza” (Cit. F. De Sanctis).

Mi piace rappresentare l’Universo Maschile con questa frase, perché l’uomo secondo me ha il dono di rendere tutto un po’ più semplice. Le grandi cose della vita, quelle che a volte fanno preoccupare noi donne e non ci fanno dormire, nella mente dell’uomo hanno la capacità di trovare strade più semplici e lineari, senza tanti pensieri e giri contorti. Spesso sono le soluzioni giuste o le migliori.

Così è l’uomo, che ha in sé la grandezza immensa del “capobranco” e protegge la famiglia e i più deboli. È un punto di riferimento di importanza assoluta, che sia un padre, un fratello, un marito o un amico. L’uomo è uomo vero quando ha una mano grande per accarezzare e un’anima profonda per comprendere, quando guida i figli nel percorso della vita, quando non fa differenze di genere.

È spesso tanto, troppo coinvolto nelle incombenze del lavoro, a cui dedica moltissimo tempo. A volte dà poca importanza all’estetica delle cose, perché gli manca il tempo o perché un po’ pigro. Ma per fortuna, entriamo in campo noi donne, che non vediamo l’ora: osserviamo, guidiamo, consigliamo e talvolta acquistiamo per conto dei nostri uomini.

Capita anche a me, così sono andata a trovare tre amici che nel centro storico di Albenga hanno un negozio di abbigliamento e accessori per uomo che mi piace tanto. Mi piace perché lo vedo come un luogo di incontri. Incontri di persone calde, prima di tutto, proprio come i titolari. Incontri di stili nell’arredamento, dove il moderno si fonde con il vintage in modo originale, in perfetta armonia tra loro. Incontri di tonalità calde e fredde, accese da dettagli color oro, e incontri tra tanti dettagli curiosi, come la tappezzeria che raffigura opere d’arte d’autore e i bellissimi lampadari a forma di bombetta e cilindro, mobili antichi e un importante divano color senape, per un ambiente con una spiccata personalità.

Tutti gli uomini che curano il loro aspetto e desiderano vestirsi con attenzione, le mogli, le fidanzate, le mamme, le sorelle, le amiche che hanno a cuore un uomo e la sua immagine, possono trovare qualcosa di particolare. Quindi, incontri di stili diversi anche nell’abbigliamento, nelle calzature e negli accessori, con proposte di ispirazione casual, alternate a proposte di tendenza, moderne o anche classiche. Stili diversi, ma sempre ricercati, mai anonimi, con marchi e prodotti rigorosamente di qualità e Made in Italy.

Ecco che entra l’uomo sicuro di sé, che sa cosa vuole e, dopo un primo sguardo al negozio, con decisione chiede alcuni capi perfettamente in sintonia e crea l’outfit perfetto. Una volta indossati, guarda anche il dettaglio, si gira, si rigira e acquista soddisfatto. C’è una frase di Oscar Wilde che mi viene in mente per quest’uomo “L’amore, la bellezza, lo stile… ho dei gusti molto semplici: mi piace il meglio di tutto”.

Poi entra un uomo con la moglie. Alla Signora l’onere, ma anche l’onore, diciamolo, di guardare, scegliere, disquisire con il titolare i capi migliori da indossare per nascondere un po’ di pancetta che ha messo su il marito. Et voilà: dal camerino esce un vero figurino!

E poi c’è lei, che come me, rimane lì a pensare: ma gli starà meglio la camicia a fiori o a quadri? Gli piacerà di più la giacca blu o quella con una fantasia più originale? È tutto bellissimo! Alla fine, la signora opta per la camicia a quadri ed io… torno domani con il mio lui!

Grazie a Fabrizio Viacava per la foto di copertina.

