Grande successo per la pista di pattinaggio di Marina di Loano: apertura prolungata fino al 21 gennaio

Loano. Resterà aperta fino al prossimo 21 gennaio la pista di pattinaggio di 400 metri quadrati inaugurata lo scorso dicembre a Marina di Loano.

Durante le feste migliaia di persone hanno voluto provare l’esperienza di pattinare a due passi dal mare in una delle dieci marine turistiche più belle del mondo. Visto questo grande successo di pubblico, Marina di Loano ha deciso di prolungare l’apertura della pista per altre due settimane.

Grandi e piccini, quindi, potranno cimentarsi nello skating su ghiaccio vero tutte le mattine e tutti i pomeriggi (e nei fine settimana anche di sera) sempre con i consueti orari: la mattina dalle 10 alle 13 ed il pomeriggio dalle 15 alle 19.30; la sera dalle 20.30 alle 23. Il costo è di soli 7 euro comprensivi del noleggio dei pattini.

La pista di pattinaggio di Marina di Loano è adatta ad adulti e bambini, esperti ed inesperti: chi non è pratico potrò ugualmente “scivolare sul ghiaccio” in sicurezza grazie ai pratici “pinguini” che aiutano a mantenersi in equilibrio.