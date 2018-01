Grande concerto nella sera dell’Epifania alla Raindogs House

Raindogs House/Officine Solimano/Secondo Piano

Piazza Rebagliati, Savona

Circolo ARCI

Sabato 6 gennaio ore 22

FROM ARABIA AND BALKAN TO GENOA: Al Raseef ع الرصيف

A dynamic street band that plays a fusion between Arabic and Balkan music!

Alaa Alshaer – Chitarra / Ayham Jalal – Clarinetto / Midhat Husseini – Basso Tuba /Tamer Nassar – Sax / Yassar S’adat – Trombone / Mario Martini Tromba/ Lorenzo Bergamino – Percussioni



Ingresso 10e con tessera Arci

Al Raseef, eclettica street band ma non solo, nasce per le strade di Ramallah (Palestina) nel 2011. Esecutori di musica araba e balcanica, quasi interamente composti da strumenti a fiato, gli Al Raseef offrono degli arrangiamenti propri ed originali di musica tradizionale, ma rivisitata in chiave più moderna e fruibile per tutti.

Dopo diversi problemi legati alle frontiere da oltrepassare per arrivare fino a qui, oggi i giovani palestinesi sono riusciti ad arrivare a Genova dove studiano jazz e musica classica al Conservatorio cittadino. Nel lungo termine, nonostante la vita difficile che si sono lasciati alle spalle, il sogno dei giovani palestinesi è per tutti lo stesso: tornare alla propria terra per condividere i propri talenti con chi non ha avuto le loro stesse opportunità.

Fred Simon è un dj/producer ligure di nascita ma milanese di adozione.

Nelle sue performance e composizioni fonde elementi che spaziano dall’hip hop, r&b, soul, boogie e disco.

Pubblica diversi remix tra questi la versione rielaborata di “Bring It On” della cantante NDea Davenport (Brand New Heavies), da lei apprezzata ed entrata nella programmazione di diverse radio europee. Nel 2016 collabora con il collettivo AVANTGUARDIA, (progetto di Shablo, Mace e dei director Pepsy Romanoff, Ok Rocco) con il brano Flawlessence, ed un nuovo singolo presto fuori. Al momento sta lavorando a diversi progetti tra cui un

EP con la cantante SassyBlack (THEESatisfaction) di Seattle.