Loano. Gli alunni della 4°A ad indirizzo turistico dell’Istituto “Giovanni Falcone” di Loano, nell’ambito della realizzazione del progetto “Turismo attivo”, già da tempo realizzato dall’istituto, e delle attività di alternanza scuola/lavoro, si sono impegnati nel corso di quest’anno scolastico nella realizzazione di in una serie di visite guidate in collaborazione con il Museo Diocesano di Albenga.

Il progetto ha avuto inizio con l’attività di “Un giorno al museo… Diocesano” che ha visto gli alunni organizzare la visita guidata per tutti i loro compagni delle classi seconde dell’istituto. L’iniziativa continua con un ulteriore importante appuntamento: giovedì 1 febbraio verranno accompagnati nel percorso guidato al Museo Diocesano gli alunni di tre classi dell’Istituto Comprensivo di Loano (della scuola di primo grado “Valerga” di Loano).

Foto 2 di 2



“Le attività di conoscenza del territorio e quelle dedicate alla didattica tra pari – dice la professoressa Sorbera – si sono dimostrate particolarmente significative e danno ai ragazzi una forte motivazione nei confronti dello studio e dell’impegno, ma soprattutto ha esiti positivi nell’accrescimento dell’autostima e delle capacità relazionali”.

Il progetto continuerà nel corso dell’anno scolastico con una serie di altre iniziative in ambito turistico che coinvolgono numerosi enti, associazioni e imprenditori del nostro territorio in un percorso di crescita personale e professionale significativa per alunni che vedono nel turismo una possibilità per il loro futuro.