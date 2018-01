Giustenice. Si è svolto ieri pomeriggio nella sala Consiliare del Comune di Giustenice il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi del 2018. L’assemblea ha permesso l’insediamento del neo eletto primo cittadino dei ragazzi e del nuovo Consiglio. A larga maggioranza sono stati eletti Sindaco Gioele Caprino e Vice Sindaco Francesco Simonassi. Completano l’assemblea i Consiglieri Valerio Chiarlone, Matilde Gallan, Beatrice Mino, Sofia Morelli e Serena Pollione.

“Scopo del Consiglio Comunale dei Ragazzi, è far si che gli stessi siano cittadini protagonisti. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi deve essere un luogo, dove gli stessi si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole e deve essere la sede, dove le ragazze e i ragazzi elaborano proposte per migliorare la comunità in cui vivono, collaborano a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio e la scuola, cercano soluzioni a problemi che li riguardano portando il contributo di tutte le classi che partecipano al progetto” il commento di Luca Orso, consigliere con delega alla pubblica istruzione.

“Il buon risultato dell’iniziativa è merito naturalmente del corpo docente e dei genitori con i quali c’è da sempre molta collaborazione. Un progetto, pensato e proposto dall’amministrazione comunale, che ha da subito visto l’interesse della comunità e che è arrivato al quarto anno. Al nuovo sindaco dei Ragazzi ed a tutto il Consiglio l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la nostra amministrazione” conclude il primo cittadino Mauro Boetto.