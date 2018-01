Giustenice, completati i lavori di costruzione di nuovi loculi nel cimitero comunale di San Michele

Giustenice. Nei giorni scorsi, sono terminati i lavori per la costruzione di un nuovo fabbricato, situato nel cimitero di San Michele, per 16 loculi cimiteriali e 40 ossari.

“Si tratta di un’opera necessaria al fine di evitare situazioni di emergenza conseguenti all’eventuale mancanza di loculi, – ha spiegato il sindaco Mauro Boetto. – L’intervento, stante la media annua dei decessi, dovrebbe permetterci almeno alcuni anni di autonomia, durante i quali abbiamo la consapevolezza di dover lavorare alacremente per individuare una soluzione anche nel secondo cimitero di Giustenice, quello di San Lorenzo. Si riesce in questo modo a risolvere per un po’ di tempo il problema della carenza di posti liberi, in quanto non c’era più alcuna disponibilità in questo cimitero”.

Il nuovo fabbricato è stato progettato da Andrea Boido dell’ufficio Tecnico comunale diretto dal Geometra Pier Luigi Vassallo.

“Il costo dell’intervento (oltre trentaseimila euro), è stato finanziato con fondi propri dell’amministrazione comunale, – ha aggiunto il primo cittadino. – L’opera era inserita nel programma dell’amministrazione comunale che ha tenuto anche conto del cambio di atteggiamento della cittadinanza nei confronti del rito della cremazione, che ha portato le famiglie a richiedere di meno la disponibilità di loculi in favore della disponibilità di ossari”.