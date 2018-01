Giorno della Memoria, seduta solenne del Consiglio regionale

Liguria. Martedì 23 gennaio, alle ore 11, nell’aula del Consiglio regionale, in via D’Annunzio 40, a Genova, si svolgerà la Seduta solenne dedicata al Giorno della Memoria per ricordare gli ebrei, vittime delle persecuzioni razziali avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale.

La seduta sarà aperta da Francesco Bruzzone, presidente dell’Assemblea legislativa. Seguirà l’intervento del rabbino capo della Comunità ebraica di Genova, Giuseppe Momigliano.

Al termine della seduta saranno premiati i vincitori dell‘undicesima edizione del concorso regionale “27 gennaio: Giorno della Memoria”, indirizzato agli studenti degli istituti di scuola media superiore della Liguria e finanziato attraverso la legge n. 9 del 16 aprile 2004 del Consiglio regionale.