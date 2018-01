Giorno della memoria, consegnate in Prefettura le onorificenze ai deportati dei lager

Savona. In occasione della ricorrenza del “Giorno della Memoria”, questa mattina, in Prefettura a Savona si è tenuta la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti.

Alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, il Prefetto ha proceduto alla consegna delle onorificenze alla Sig.ra Ester Amato, residente a Savona ed ai familiari dei signori Severino Fazio, già residente a Bergeggi e Fiorina Saccone, già residente a Vado Ligure.

Nell’occasione il vice sindaco di Savona Massimo Arecco ed il presidente della Provincia Monica Giuliano hanno tenuto un breve intervento, mentre i familiari degli insigniti hanno rievocato la toccante esperienza dei propri congiunti, rendendo in tal modo ancora più partecipe la platea degli ospiti.