Gastroenterite di massa a Cairo, l’assessore Viale: “Nessun pericolo”. Il sindaco: “No ad allarmismi”

Cairo Montenotte. Nessun allarmismo, i numerosi accessi all’ospedale per problemi intestinali sono dovuti a diversi fattori concomitanti, nessun pericolo o rischio diossina. E’ direttamente l’assessore regionale alla sanità Sonia Viale a fare chiarezza sull’emergenza a Cairo Montenotte dopo l’ondata di accessi al punto di primo intervento per problemi gastrointestinali e il caso delle 170 persone della Scuola Penitenziaria cairese che hanno dovuto ricorrere alle cure di sanitari e 118.

L’assessore regionale, alla presenza del direttore generale Asl 2 Eugenio Porfido, del sindaco Paolo Lambertini e del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, ha illustrato i dati esatti e spiegato le motivazioni dei malori e degli accessi all’ospedale: 25 le persone che hanno chiesto le cure del punto di primo intervento, tra questi 12 cairesi, colpiti dall’influenza, e 13 allievi della scuola penitenziaria. “Un fenomeno assolutamente circoscritto di tossinfezione alimentare, probabilmente veicolata dall’acqua in uso nella scuola e quindi non riconducibile né ad alcun problema di rete idrica comunale né al cibo” precisa Viale.

E proprio sul caso della scuola cairese, all’interno del quale si è formato nella notte una sorta di ospedale da campo per le cure a 170 persone, l’epidemia che ha generato allarme, per i disturbi gastrointestinali di massa, sarebbe dovuta all’acqua potabile conservata in alcune vasche e stoccata con appositi filtri. Ora sono in corso le analisi e le verifiche del caso. Tuttavia, pare appurato che sia stata proprio l’acqua a provocare l’infezione batterica che ha “decimato” allievi e personale della scuola penitenziaria.

“È importante precisare che si tratta di un fenomeno di “comunità”, strettamente circoscritto alla scuola: non esiste evidenza di alcun collegamento né con l’incendio al deposito di rifiuti verificatosi nelle ultime ore a Cairo Montenotte né con il picco influenzale. A conferma delle suddette ipotesi si è proceduto immediatamente ad ulteriori analisi, che sono tuttora in corso. Rispetto a quanto accaduto ieri sera – sottolinea ancora la vicepresidente Viale – mi sento di poter escludere ogni collegamento con altri episodi che si sono verificati su questo territorio negli ultimi giorni. Voglio rassicurare la popolazione: si tratta di un evento cosiddetto “di comunità” quindi circoscritto al sito della scuola. Non c’è dunque alcun pericolo per i cittadini di Cairo”.

“Tra tutti gli allievi che hanno manifestato i sintomi, 13 sono stati portati ieri sera in ospedale e dimessi già tra le 7.30 e le 8 di questa mattina. Gli altri sono stati trattati in loco dal personale del 118. La vicepresidente della Regione Liguria ha voluto ringraziare tutte il personale, in particolare del 118, sottolineando che l’organizzazione del sistema sanitario ha consentito di attivare un intervento tempestivo ed efficace, in collaborazione con tutti i soggetti attivi sul territorio nel campo dell’emergenza. Infatti, nonostante la concomitanza con la diffusione del virus influenzale, definito anche a livello nazionale particolarmente aggressivo, la situazione è stata gestita senza che si verificassero disagi”.

“L’episodio evidenzia il ruolo e l’importanza del presidio ospedaliero di Cairo Montenotte recentemente confermato nel nuovo Piano Socio Sanitario regionale che prevede la riapertura del Pronto soccorso, potenziando così l’attuale Punto di Primo Intervento” conclude l’assessore Viale.

In questi minuti è in corso un sopralluogo da parte del sindaco di Cairo Paolo Lambertini e del direttore generale Asl 2 Eugenio Porfido. Il primo cittadino cairese ha ribadito: “Stiamo affrontando una situazione emergenziale che non presenta comunque alcun rischio o pericolo: si è verificata una concomitanza di fattori ed eventi, slegati tra loro, quindi è fondamentale evitare ogni inutile allarmismo. Ci sono analisi in corso, tuttavia voglio rassicurare tutta la popolazione anche sul nostro acquedotto e sulla rete idrica”.

E a smorzare ogni paura, alimentata dalla psicosi diossina dopo il drammatico incendio alla Fg Riciclaggi, anche il direttore generale Asl 2 Eugenio Porfido, che da un punto di vista medico aggiunge: “Inoltre, non bisogna dimenticare che i sintomi e il quadro clinico dei pazienti assistiti in ospedale, così come il personale della Scuola Penitenziaria, non erano assolutamente gravi e non presentavano elementi tali da generare paure o allarme per forme di inquinamento”.