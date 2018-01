Garlenda, il Fiat 500 Club Italia ad Automotoretrò Torino

Garlenda. Al Lingotto Fiere di Torino tornano le due rassegne dedicate al motorismo vintage e al mondo delle corse e delle alte prestazioni, in scena dal primo al 4 febbraio. Oltre 100mila metri quadrati e 1,200 espositori per raccontare una grande passione, quella per il motorismo, che spazia dall’esposizione di modelli rari ad incontri con piloti e personaggi del settore, da un grande mercato ricambi ad eventi culturali dedicati all’automobilismo.

Il Fiat 500 Club Italia sarà presente con uno stand presso il padiglione numero 2.

“Una bellissima occasione per i curiosi di conoscere di persona la nostra associazione e di incontrare la direzione, i fiduciari e lo staff, pronti ad accogliere nuovi e vecchi amici ed illustrare le peculiarità di questa edizione. Saranno esposti modelli di notevole rilievo, tra i quali ben 2 Fiat 500 L, modello che proprio quest’anno festeggia il suo 50esimo, ed un Ferves Ranger 4×4 prima serie del 1968”, hanno fatto sapere dal sodalizio di Garlenda.

Presso lo stand sarà possibile iscriversi al Club, rinnovare l’associazione e fare acquisti a prezzi fiera presso il 500-Shop, ove, sarà possibile anche acquistare il libro “Un Mito Italiano: la 500, fenomeno sociale e di costume”. I soci del Club potranno accedere alla fiera ad un prezzo speciale presentando la tessera 2017 o 2018 presso la cassa in via Nizza.