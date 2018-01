Fortitudo Savona, ancora un centello: ne fa le spese lo Scuola Basket Team 98

Savona. Ancora un referto rosa per la Fortitudo Savona nel girone A del campionato Promozione ligure.

A sole 48 ore di distanza dalla trasferta di Varazze, la capolista vince facilmente una partita senza storia contro i cugini dello Scuola Basket Team 98.

I ragazzi di coach Sandro Morando, a tratti ancora un po’ confusionari in attacco, applicano la consueta intensità difensiva che permette loro di tenere a debita distanza gli avversari.

Un capitan Alessi in grande spolvero, autore di ben quattro triple, impone immediatamente il ritmo all’incontro per quello che sarà, per gli imbattuti campioni in carica della Fortitudo, l’ennesimo centello stagionale.

Prossimo impegno per i biancoblù: venerdi 26 gennaio sul difficile campo di Imperia.

Il tabellino della Fortitudo Savona: Alessi 17, Vaira, Montemurro 2, Damonte 20, Raffa, Pane 12, N. Morando 22, Santi 20, Spalla 8, Amedeo 2.

La classifica del girone A: Fortitudo Savona 16; Olimpia Basket, Riviera dei Fiori Compass 10; San Nazario Varazze Juvenilia 8; Finale Basket Club 6; Scuola Basket Team 98 4; Maremola Impresa Edile Mancuso 2.